Казахстанские керлингисты проиграли норвежцам в матче Универсиады-2017

3 февраля 2017, 16:09

Завтра в 09:00 казахстанцы встретятся с россиянами.


Мужская сборная Казахстана по керлингу «всухую» уступила команде Норвегии на Универсиаде-2017 - 0:8, сообщает Sports.kz.

Завтра в 09:00 казахстанцы встретятся с россиянами.


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