Ди Каприо ради стейка встретился со ставшим мемом поваром-турком

Снимок сделан в ресторане Гокче в Дубае. Под фото шеф-повар отметил, что гостем заведения стал обладатель «Оскара».

Знаменитости запечатлены в тот момент, когда Гокче выполняет свой фирменный трюк — посыпает огромный кусок мяса солью. Ди Каприо наблюдает за знаменитыми движениями интернет-звезды с зубочисткой в зубах.





Турецкий повар покорил пользователей соцсетей своим непревзойденным стилем нарезания стейков. Финальным штрихом перед подачей мяса стало элегантное движение — мужчина посыпает блюдо солью и специями, подняв руку до уровня головы.





Публикация с процессом приготовления стейка, размещенная в Twitter повара в начале января, набрала уже более 45 тысяч ретвитов и почти 60 тысяч лайков.