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Ди Каприо ради стейка встретился со ставшим мемом поваром-турком

3 февраля 2017, 16:13

Об этом повар рассказал в своем Instagram.


Американский актер Леонардо Ди Каприо посетил ресторан турка Нусрета Гокче (Nusret Gokce), прославившегося в сети элегантным посыпанием стейков солью, передает Lenta.ru.

Снимок сделан в ресторане Гокче в Дубае. Под фото шеф-повар отметил, что гостем заведения стал обладатель «Оскара».

Знаменитости запечатлены в тот момент, когда Гокче выполняет свой фирменный трюк — посыпает огромный кусок мяса солью. Ди Каприо наблюдает за знаменитыми движениями интернет-звезды с зубочисткой в зубах.

Турецкий повар покорил пользователей соцсетей своим непревзойденным стилем нарезания стейков. Финальным штрихом перед подачей мяса стало элегантное движение — мужчина посыпает блюдо солью и специями, подняв руку до уровня головы.

Публикация с процессом приготовления стейка, размещенная в Twitter повара в начале января, набрала уже более 45 тысяч ретвитов и почти 60 тысяч лайков.


Фото: @nusr_et

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