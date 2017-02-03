Назарбаев: Я говорил, искать пути рационального использования средств

Нурсултан Назарбаев напомнил сегодня госслужащим, что их задача служить народу, а значит, экономить каждую государственную копейку, передает корреспондент Zakon.kz.

«Все мы должны служить государству, народу. Так давайте будем служить! - сказал президент. - Экономить каждую копейку государства. Чтобы без толку не уходили. Неужели я должен один заниматься этим? - задал вопрос глава государства присутствующим на расширенном заседании министрам. - Вам дали бюджет, вы должны думать, как сэкономить. Если экономят, надо выделять им. Точно также и по кадрам. Если министерства, ведомства сокращают на 10% служащих, оставляем деньги, чтобы он заплатил лучшим рабочим, увеличил зарплату. Чтобы с меньшим количеством людей выполнять эту работу»

Он также обратился к министру финансов Казахстана Бахыту Султанову, напомнив ему, что основная задача его ведомства считать государственные деньги.

«Закоперщиком в этом деле должен быть Минфин, который еще не приспособился к этому. Я один раз тебе говорил, искать пути рационального использования государственных средств. Вот теперь даю второе предупреждение. Смотри, третье для тебя будет плачевным» - пригрозил Н.Назарбаев Султанову.

Помимо этого, глава государства поручил правительству и всем акимам совместно с бизнесом установить конкретные целевые индикаторы по увеличению местного содержания по каждому крупному предприятию.

«Если надо, премьер-министр должен собрать хозяев и руководителей этих крупных предприятий и поставить конкретную задачу от себя и от моего имени. Пусть попробует не сделает» - подвел черту президент.

Татьяна Ковалева