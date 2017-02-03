Напавший на военного у Лувра был вооружен мачете и кричал "Аллах Акбар"
3 февраля 2017, 16:22
Один из военнослужащих получил легкие ранения.
Неизвестный, напавший в пятницу на патрульного военнослужащего у Лувра, был вооружен мачете и кричал "Аллах Акбар", заявил прибывший на место инцидента глава парижской полиции Мишель Кадо, передает РИА Новости.
По его словам, инцидент произошел на одном из входов в Лувр со стороны арки на площади Каррузель. Мужчина, имевший при себе два рюкзака и вооруженный мачете, набросился на военный патруль.
Военнослужащие ответили огнем в сторону нападавшего. Он был ранен в живот.
Кадо сообщил также, что один из военнослужащих получил легкие ранения.
Виктория Иванова
Фото © AFP 2017/ Damien Meyer
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