Напавший на военного у Лувра был вооружен мачете и кричал "Аллах Акбар"

Неизвестный, напавший в пятницу на патрульного военнослужащего у Лувра, был вооружен мачете и кричал "Аллах Акбар", заявил прибывший на место инцидента глава парижской полиции Мишель Кадо,

По его словам, инцидент произошел на одном из входов в Лувр со стороны арки на площади Каррузель. Мужчина, имевший при себе два рюкзака и вооруженный мачете, набросился на военный патруль.

Военнослужащие ответили огнем в сторону нападавшего. Он был ранен в живот.





Кадо сообщил также, что один из военнослужащих получил легкие ранения.