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Белоруссия потеряла $15 млрд из-за неравных условий в ЕАЭС

3 февраля 2017, 16:41

Лукашенко пожаловался на неравные условия в ЕАЭС.


Белоруссия потеряла 15 миллиардов долларов из-за неравных цен и условий в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил в пятницу президент страны Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

"За это время из-за неравных цен, неравных условий Беларусь потеряла 15 миллиардов долларов. Они признают эту цифру. И вот они нам сейчас дали миллиардов пять кредитов. Ну, хорошо, изъять у нас 15 миллиардов через цены — и потом дать нам наши же деньги, и то только третью часть, под процент больший, чем у МВФ", — сказал Лукашенко на большой пресс-конференции в Минске.

Тем не менее, глава государства выразил уверенность в том, что Москва и Минск смогут решить все спорные вопросы и договориться. "Рано или поздно мы все равно договоримся… Мы — люди, и хотим людьми зваться", — добавил белорусский лидер.

Фото © РИА Новости. БелТА

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