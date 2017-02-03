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Боевики ИГ отрубили двум мальчикам руки за отказ казнить пленных

3 февраля 2017, 16:43

Дети проходили подготовку в одном из лагерей экстремистов.


Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в иракском городе Мосул отрубили руки двум мальчикам 10 и 12 лет. Подростков наказали за то, что они отказались казнить двух мужчин в присутствии членов их семей. Об этом сообщает The Daily Mail, передает Lenta.ru.

Дети проходили подготовку в одном из лагерей экстремистов, отмечает издание.

Боевики ИГ создали лагеря для мальчиков и юношей, где их превращают в религиозных фанатиков или так называемых «львят халифата». Прошедшие идеологическую подготовку несовершеннолетние участвуют в казнях «неверных» и становятся исполнителями терактов.

Так, в начале февраля 2016-го экстремисты выложили в сеть видео, в котором малолетний джихадист расправляется с заложником. В июле 2015 года появился ролик, в котором 25 детей в возрасте 12-13 лет расстреливают в спину 25 пленных солдат в амфитеатре Пальмиры. За экзекуцией наблюдают десятки зрителей.

Кадр: видео dailymail.co.uk

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