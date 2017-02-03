Назарбаев Султанову: Третье предупреждение для тебя будет плачевным

На расширенном заседании Правительства по итогам 2016 года Президент РК Нурсултан Назарбаев выразил недовольство работой Министерства финансов по экономии бюджетных средств, передает корреспондент Zakon.kz.

«Мы все являемся государственными служащими. Служить государству, народу. Так давайте будем служить! Экономить каждую копейку государства не расходовать бесцельно. Неужели я должен один этим заниматься? Вам дали бюджет, вы должны думать, как сэкономить. Нужно давать средства тем, кто умеет экономить. Мы не должны возвращать средства. Нужно давать возможность направлять средства на другие цели», - обратился он к министру финансов РК Бахыту Султанову.

По его словам, необходимо действовать «точно также и по кадрам».

«Если министерство, ведомство сокращает на 10% служащих, оставляем деньги, чтобы он заплатил лучшим рабочим, увеличил зарплату. Но, чтобы с меньшим количеством людей выполнять эту работу. Только на этом можно сэкономить. Он сидит, у него есть карандаш, ему надо бумагу дать, стол, телефон еще и машину, а некоторым еще и секретаршу в приемную надо посадить. Считать государственные деньги. Закоперщиком в этом деле должен быть Минфин, который еще не приспособился к этому», - отметил Президент.

«Один раз говорил тебе, что нужно искать путь эффективного использования средств. Вот теперь второе тебе предупреждение. Смотри, третье будет для тебя плачевным», - указал на ответственность министра глава государства.

Ксения Давыдова