Казахстанцев ждут снежные и морозные выходные
3 февраля 2017, 16:43
Прогноз погоды на 4-6 февраля 2017 г.
Глубокий и активный циклон, сместившийся на Казахстан, уже в субботу 4 февраля покинет его территорию. Но атмосферные фронты, связанные с ним сохранят своё влияние на погоду в выходные дни. Поэтому в большинстве областей республики ожидаются снегопады, метели с ухудшением видимости до 200-500 м, сильный ветер 17-25м/с. Южные области в выходные дни будут находиться под влиянием атмосферных фронтов, связанных с южным циклоном. Здесь также ожидаются снегопады, туманы, гололёд и местами сильный ветер 18-25 м/с, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет"
Сложные погодные условия ожидаются в горных и предгорных районах Алматинской области, где проходит Зимняя Универсиада. В субботу в этом районе ожидается сильный снег, туман, порывистый ветер.
В тыл циклону начинает смещаться холодный антициклон, с которым на территории республики ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха на 3-5ºС ниже климатической нормы. Но это похолодание будет кратковременным, так как следующий циклон уже 6 февраля выйдет на запад Казахстана, и с ним температура вновь повысится.
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Фото: K1NEWS
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