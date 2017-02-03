Казахстанцев ждут снежные и морозные выходные

Поэтому в большинстве областей республики ожидаются снегопады, метели с ухудшением видимости до 200-500 м, сильный ветер 17-25м/с. Южные области в выходные дни будут находиться под влиянием атмосферных фронтов, связанных с южным циклоном. Здесь также ожидаются снегопады, туманы, гололёд и местами сильный ветер 18-25 м/с, сообщает Глубокий и активный циклон, сместившийся на Казахстан, уже в субботу 4 февраля покинет его территорию. Но атмосферные фронты, связанные с ним сохранят своё влияние на погоду в выходные дни.и местами сильный ветер 18-25 м/с, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет"





Сложные погодные условия ожидаются в горных и предгорных районах Алматинской области, где проходит Зимняя Универсиада. В субботу в этом районе ожидается сильный снег, туман, порывистый ветер.





В тыл циклону начинает смещаться холодный антициклон, с которым на территории республики ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха на 3-5ºС ниже климатической нормы. Но это похолодание будет кратковременным, так как следующий циклон уже 6 февраля выйдет на запад Казахстана, и с ним температура вновь повысится.





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