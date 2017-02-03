«Верхушкой айсберга» назвали в СМИ инцидент с участием велогонщика «Астаны»

Драка во время гонки делает велоспорт еще привлекательнее для зрителей, полагают некоторые, но организаторы и сами спортсмены считают, что такое поведение надо пресекать. Это гонка, все едут нервно, спортсменам иногда сложно сдержаться в стрессовой ситуации , пишет , пишет МИА Казинформ





Напомним, украинский гонщик команды Pro Team Astana Андрей Гривко был снят с Тура Дубая-2017 за то, что во время третьего этапа ударил в лицо немецкого гонщика команды Quick Step Floors Марселя Киттеля, являющегося лидером гонки. После удара Гривко Киттель продолжил гонку с окровавленным лицом. Сразу после финиша Киттель потребовал, чтобы Андрей Гривко был наказан - снят с соревнований.





Команда Astana публично принесла извинения Марселю Киттелю и его команде за поведение своего гонщика, который в итоге был снят с гонки.









Инцидент между велогонщиком казахстанской команды Андреем Гривко с немецким коллегой - это лишь верхушка айсберга того, что может случиться, когда уровень адреналина и тестостерона зашкаливают во время гонок. Помимо инцидента с участием велогонщика «Астаны» британское издание Cycling Weekly вспомнило и другие спринтерские разборки.





Кошта vs Барредо





В 2010 году жаркая погода и самый длинный этап гонки «Тур де Франс» сыграли злую шутку с испанцем Карлосом Барредо и португальцем Руи Кошта. Велосипедисты Карлос Барредо (Quick Step) и Руи Кошта (Caisse d'Epargne) подрались, но затем принесли друг другу извинения, тем самым исчерпав инцидент. Оба были оштрафованы на сумму в 400 швейцарских франков.









Ровный vs Брамбилла





Россиянин Иван Ровный, выступающий за команду Tinkoff-Saxo, подрался с итальянцем Джанлукой Брамбиллой из Omega Pharma- Quick-Step во время гонки на 16-м этапе «Вуэльты». Спортсмены во время стычки даже не стали слезать с велосипедов, чтобы надавать друг другу по лицу. Обоих дисквалифицировали с гонки.









Груздев vs Жупа





Ранее еще один казахстанский гонщик потерял контроль во время гонки. Член команды «Астана» Дмитрий Груздев в начале пятого этапа Тура Турции в 2015 году ударил албанца Югерта Жупа. После инцидента Груздева сняли с гонки.









Арриета vs Сьерра





В 1995 году произошла одна из самых известных драк в истории велоспорта. На 4-м этапе «Вуэльты» венесуэлец Леонардо Сьерра из Carrera и баск Рамон Гонсалес Арриета из Banesto начали обмениваться ударами, в результате которых оба оказались на асфальте. Гонщики встали на ноги и продолжили драку. Оба гонщика были дисквалифицированы с гонки.









Гарсия де Матеос vs Андерсен





Во время многодневной гонки «Вуэльта Португалии 2014» испанец Висенте Гарсия де Матеос и датчанин Асбьорн Крал Андерсен устроили драку. Коллегам по цеху и португальской полиции пришлось вмешаться, чтобы разнять спортсменов. Оба велогонщика были отстранены от участия в туре.



