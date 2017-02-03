Президент предлагает акимам повышать зарплату сотрудникам за счет сокращения штатов

Как сообщил председатель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Кайрат Кожамжаров, на сегодня в государственной службе республики занято 94 тысячи человек и 17% должностей являются вакантными.

«То есть из 100 тысяч - 18 тысяч это вакансии. Я не имею ввиду, что все 18 тысяч вакансий сократить, может, есть среди них специальности, которые нужны. Но все равно, все что возможно - балласт сократить, зарплаты оставить. Разрешить акимам и министрам распределить между хорошо работающими людьми, поднять зарплату. Во-первых, это и есть борьба с коррупцией. По зарплате в рамках пяти институциональных реформ, мы к этому вопросу по доходам госслужащих еще не подошли. Кода улучшиться положение, мы вернемся к этому. Мы поднимем доходы, цель заключается в том, чтобы зарплата госслужащих приблизилась к бизнесу», - заключил Нурсултан Назарбаев.