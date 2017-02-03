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Новости за сегодня

Президент: Все цепляются, почему-то тормозят приватизацию, хотя я могу объяснить, зачем

 

Представители государственных структур «цепляются» и «тормозят» приватизацию. Таким выводом сегодня поделился с чиновниками и министрами в ходе расширенного заседания президент Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

«Все цепляются, почему-то тормозят приватизацию. Я не понимаю. Все мы вроде согласны - государственной экономики должно быть мало. Мы определили, как ОЭСР - 15%. На эту цифру, может быть, сразу не выйдем, ведь снижение с годами должно быть», - отметил глава государства.

По его поручению была проведена повторная инвентаризация подведомственных организаций. По её итогам в госсобственности продолжает функционировать 7 тыс. организаций и предприятий.

«Создаётся впечатление, что некоторые министерства не хотят расставаться с подведомственными организациями. Зачем? - спросил Назарбаев. - Хотя я могу объяснить, конечно, зачем. Но это неприятный будет случай. Поручаю правительству подготовить исчерпывающий перечень организаций и предприятий, которые должны остаться в соответствии с принципом «Yellow pages». Если организация сохраняется за государством, дайте четкое объяснение, почему? Чего мы боимся? Сами не можем руководить и дать этому предприятию прибыльную работу и рабочие места людям, и не даём никому!»

Всех не вошедших в этот перечень глава государства поручил приватизировать либо ликвидировать до 2020 года.

«Два года вам даётся» - подытожил Нурсултан Назарбаев.

 

Татьяна Ковалева

3 февраля 2017, 16:44
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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