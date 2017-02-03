В Алматинской области полицейские сопровождали кортеж новоиспеченного родителя

Видео сопровождения полицейским авто кортежа из двух праздничных машин было снято очевидцем и выложено в Интернет,

передает

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На записи видно, как патрульное авто с включенными спецсигналами движется впереди двух белых джипов, украшенных воздушными шарами. На одном из них надпись: "Любимая, спасибо за сына".





"Наша полиция отзывчива и человечна!! Поможет без пробок доехать - протянет руку помощи", - написал автор видео. По его уточнению, произошло это в Алматинской области. В Сети ролик появился 2 февраля.









видео: Nursultan Bissultanov