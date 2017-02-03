В Алматинской области полицейские сопровождали кортеж новоиспеченного родителя
3 февраля 2017, 16:53
В Сети ролик появился 2 февраля.
Видео сопровождения полицейским авто кортежа из двух праздничных машин было снято очевидцем и выложено в Интернет, передает Zakon.kz.
На записи видно, как патрульное авто с включенными спецсигналами движется впереди двух белых джипов, украшенных воздушными шарами. На одном из них надпись: "Любимая, спасибо за сына".
"Наша полиция отзывчива и человечна!! Поможет без пробок доехать - протянет руку помощи", - написал автор видео. По его уточнению, произошло это в Алматинской области. В Сети ролик появился 2 февраля.
видео: Nursultan Bissultanov
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