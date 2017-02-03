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МИД РК прокомментировал предстоящую встречу по Сирии в Астане

3 февраля 2017, 17:08

Он отметил, что «казахстанская сторона активно готовится к предстоящей встрече».


Сегодня в кулуарах заседания правительства министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов сообщил, что казахстанская сторона активно готовится к предстоящей встрече по режиму прекращения огня в Сирии. Ожидается участие делегаций России, Ирана, Турции и представителей ООН, передает корреспондент BNews.kz.

«К нам поступило обращение организовать первую встречу по обсуждению вопросов, относящихся к контролю над режимом перемирия. По мониторингу режима (прекращение огня - ред.). Ожидается участие делегаций России, Ирана, Турции, а также представителя ООН», - сказал министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов журналистам.

Он отметил, что «казахстанская сторона активно готовится к предстоящей встрече».

«Будут обеспечены все условия для плодотворной встречи. На данный момент мы собираем информацию о составе делегаций, которые прибудут в столицу Казахстана», - добавил министр.

Кайрат Абдрахманов отметил, что Казахстан также «готовит условия для работы сопровождающих делегации лиц. Данная встреча, по его словам, подтверждает, что Астанинская платформа активно задействована для урегулирования ситуации в Сирии и Астанинский процесс продолжается».

Он также подчеркнул, что «встреча носит технический характер».



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