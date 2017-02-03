Кожамжаров: Должностные лица используют лжепредприятия для хищений бюджетных средств

Найти новый подход в работе с бизнесменами поручил президент Нурсултан Назарбаев Агентству по делам госслужбы и Генеральной прокуратуре, сообщает корреспондент Zakon.kz.

«Мне Кожамжаров говорил, что ведется работа по этим вопросам лжепредпринимательства. Это большое зло, надо с ним бороться, - сказал глава государства в ходе своей речи на расширенном заседании. - Но эта борьба рикошетом бьет по добросовестным предпринимателям, которые за действия мошенников несут бремя финансовой ответственности, включая штрафы и пени».

«Конечно, лжепредприниматель появляется вместе с бизнесменами, - отметил президент. - Но преступник один, а этот попался просто в эту орбиту».

«К сожалению, лжепредприятия используются должностными лицами при хищениях, для того, чтобы из бюджета украсть деньги» - заметил Кайрат Кожамжаров.

«Вот с должностными лицами и работай. А не с теми, кто бизнес ведет. Или у нас законы не позволяют?» - ответил на реплику председателя агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Нурсултан Назарбаев.

Глава государство призвал Агентство и Генеральную прокуратуру гармонизировать процесс, чтобы оградить бизнес от лжепредпринимателей и не чистых на руку должностных лиц.

«Надо наказывать, я не говорю, что надо прощать, если нарушают. Но надо к ним другой подход к бизнесменам, чем к закоренелым преступникам» - заключил Назарбаев.

Татьяна Ковалева