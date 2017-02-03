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В Кыргызстане задержан мужчина финансировавший террористов

3 февраля 2017, 17:12

Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.


Госкомитет национальной безопасности задержал гражданина Кыргызстана, которого подозревают в финансировании террористов, передает "24.kg".
Отмечается, что 32-летний уроженец Ошской области в 2012 году учился в религиозных заведениях Египта и Сирии. Там он познакомился с главарями группировок международной террористической организации.
В 2012 году кыргызстанец организовал вместе с ними бизнес в одной из арабских стран для финансирования террористических группировок.

В январе 2015 года он вернулся в Кыргызстан. Здесь мужчина открыл свое дело и продолжил переводить деньги террористам.
Задержанного водворили в СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.

Фото с сайта tvk6.ru

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