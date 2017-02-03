Французский сенат обыскивают в связи со скандалом вокруг семьи Фийона

Французские полицейские проводят обыск в сенате страны в связи со скандалом вокруг семьи кандидата на пост президента Франсуа Фийона,

По данным агентства, национальная финансовая прокуратура поручила полицейским найти в сенате документы, связанные с детьми Фийона Мари и Шарлем, которые работали помощниками отца в 2005-2007 годах, за что получили 84 тысячи евро.





Скандал вокруг супруги экс-премьера Пенелопы Фийон разразился после публикации в сатирическом издании Canard Enchaine, где утверждалось, что она восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Франсуа Фийона. Газета ссылается на платежные бланки, согласно которым Пенелопа получала деньги в период с 1998 по 2002 год из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев. При этом газета делала оговорку, что нанимать членов семьи на различные должности в парламенте не противоречит закону только в том случае, когда это трудоустройство не фиктивно.