Французский сенат обыскивают в связи со скандалом вокруг семьи Фийона
3 февраля 2017, 17:15
Полицейские ищут документы, связанные с детьми Фийона Мари и Шарлем, которые работали помощниками отца в 2005-2007 годах, за что получили 84 тысячи евро.
Французские полицейские проводят обыск в сенате страны в связи со скандалом вокруг семьи кандидата на пост президента Франсуа Фийона, сообщает агентство Рейтер, передает РИА Новости.
По данным агентства, национальная финансовая прокуратура поручила полицейским найти в сенате документы, связанные с детьми Фийона Мари и Шарлем, которые работали помощниками отца в 2005-2007 годах, за что получили 84 тысячи евро.
Скандал вокруг супруги экс-премьера Пенелопы Фийон разразился после публикации в сатирическом издании Canard Enchaine, где утверждалось, что она восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Франсуа Фийона. Газета ссылается на платежные бланки, согласно которым Пенелопа получала деньги в период с 1998 по 2002 год из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев. При этом газета делала оговорку, что нанимать членов семьи на различные должности в парламенте не противоречит закону только в том случае, когда это трудоустройство не фиктивно.
Расследование в отношении супруги Фийона было открыто 25 января. Сам Фийон опроверг сообщения СМИ, указав, что его жена работала с ним всегда — с первых выборов в 1981 году.
О том, что он нанимал на работу собственных детей, Фийон рассказал в интервью французскому телеканалу вскоре после первой публикации газеты.
В последнем номере Canard Enchaine содержится информация о том, что заработок двоих детей четы Фийон, работавших помощниками отца в сенате (верхней палате парламента) Франции, составил 84 тысячи евро.
Фото © РИА Новости. Ирина Калашникова
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