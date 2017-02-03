 
Облачно: слабый снег
-9°

Астана

Облачно: слабый снег

Вероятность осадков: 93%

Влажность: 84%

Давление: 722 мм рт. ст.

Ветер: южный, 5.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

325.00

3 февраля 

Курс НБРК

325.00

-

АЛМАТЫ

Покупка

324.30

Продажа

325.00

АСТАНА

Покупка

323.50

Продажа

324.50

Подробнее
349.50

3 февраля 

Курс НБРК

351.46

-

АЛМАТЫ

Покупка

348.00

Продажа

349.50

АСТАНА

Покупка

349.00

Продажа

351.00

Подробнее
Новости за сегодня

Президент предлагает акимам повышать зарплату сотрудникам за счет сокращения штатов

 

Президент РК считает необходимым дать возможность акимам сокращать штаты, а сэкономленные на этом деньги перераспределять среди лучших сотрудников, сообщает МИА «Казинформ».

Как сообщил аким Актюбинской области Бердибек Сапарбаев, отвечая на вопрос Главы государства, в областном акимате работает 96 человек и имеется 12 вакансий. Как выяснилось, в акимате ВКО имеется 11 вакансий.

«Вы экономите эти деньги и отдаете другим. Давайте сократим их и деньги вам оставим. Каждому надо дать такое право - министру, акимам. Я прошел все стадии работы. С низовых - завод, заводское управление - город, район, область, республика», - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе расширенного заседания Правительства.

Глава государства добавил, что если в отделе сидит 15 человек, все выезжают на трех, которые пашут день и ночь и голова у них работает, остальные просто переставляют ручку.

«Зачем такой балласт держать, лучше уволить, эту зарплату раздать хорошо работающим людям. У вас тогда будет возможность выбрать квалифицированные кадры», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Как сообщил председатель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Кайрат Кожамжаров, на сегодня в государственной службе республики занято 94 тысячи человек и 17% должностей являются вакантными.

«То есть из 100 тысяч - 18 тысяч это вакансии. Я не имею ввиду, что все 18 тысяч вакансий сократить, может, есть среди них специальности, которые нужны. Но все равно, все что возможно - балласт сократить, зарплаты оставить. Разрешить акимам и министрам распределить между хорошо работающими людьми, поднять зарплату. Во-первых, это и есть борьба с коррупцией. По зарплате в рамках пяти институциональных реформ, мы к этому вопросу по доходам госслужащих еще не подошли. Кода улучшиться положение, мы вернемся к этому. Мы поднимем доходы, цель заключается в том, чтобы зарплата госслужащих приблизилась к бизнесу», - заключил Нурсултан Назарбаев.

 

3 февраля 2017, 17:17
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код