ФСБ оценила ущерб от кибератак за последние несколько лет в $1 трлн

Как пояснил замглавы Центра ФСБ России, сумма потерь составляет 0,4-1,5% мирового ВВП.

По разным оценкам, за последние несколько лет киберпреступники нанесли своими действиями ущерб на сумму от $300 млрд до $1 трлн по всему миру. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замглавы Центра ФСБ России Николая Мурашова.

Как пояснил Мурашов в ходе конференции «Инфофорум-2017», сумма потерь составляет 0,4-1,5% мирового ВВП и постоянно растет. Эксперт упомянул атаки на южнокорейские финорганизации, повлекшие сбои в работе банков; инцидент, ставший причиной нарушения функционирования доменной печи в Германии, а также масштабную DDoS-атаку на телекоммуникационную компанию Deutsche Telekom.

По словам Мурашова, хакеры стали чаще прибегать к многовекторным атакам. Эксперт отметил, что борьба с киберпреступностью должна быть системной и проводиться с участием как правительства, так и частного сектора. Снизить уровень киберпреступности можно, снизив экономическую привлекательность хакерских атак.

Напомним, ранее Мурашов сообщал о 70 млн кибератак на Россию в 2016 году. Если верить словам замдиректора Федеральной службы безопасности РФ Дмитрия Шалькова, ФСБ готова к мгновенному отражению хакерских атак.