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Новости за сегодня

Арестованы хакеры, похитившие $3,2 млн из банкоматов

 

Атака начиналась с получения сотрудником банка фишингового электронного письма.

Сотрудники европейских и тайваньских правоохранительных органов совместными усилиями арестовали пятерых участников международной киберпреступной организации, похитившей из банкоматов $3,2 млн с помощью вредоносного ПО.

Трое из пяти, Андрейс Перегудовс (Латвия), Николае Пеньков (Молдова) и Михаил Колибаба (Румыния), были арестованы прошлым летом в Тайване местным Бюро уголовных расследований. За участие в киберпреступной операции, в которой были задействованы 22 человека из шести стран мира, вышеупомянутые лица были приговорены к пяти годам лишения свободы.

Один участник группировки был арестован сотрудниками Национальной полиции Румынии, и еще один - Следственного комитета Республики Беларусь.

Европол начал расследование в отношении преступников в начале 2016 года. С помощью различных техник базирующаяся в Европе группировка заражала банкоматы вредоносным ПО, провоцируя несанкционированную выдачу наличных. Преступники получали доступ к внутренним сетям банков с помощью фишинговых писем, адресованных сотрудникам финансовых организаций. Из внутренних сетей они проникали в системы банкоматов и с помощью вредоносного ПО скрывали следы своей активности.

Трое арестованных будут депортированы домой для дальнейшего отбывания тюремного заключения.

 

3 февраля 2017, 17:30
Источник, интернет-ресурс: Информационный портал «SecurityLab»

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