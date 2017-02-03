 
Облачно: слабый снег
-9°

Астана

Облачно: слабый снег

Вероятность осадков: 93%

Влажность: 84%

Давление: 722 мм рт. ст.

Ветер: южный, 5.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

325.00

3 февраля 

Курс НБРК

325.00

-

АЛМАТЫ

Покупка

324.30

Продажа

325.00

АСТАНА

Покупка

323.50

Продажа

324.50

Подробнее
349.50

3 февраля 

Курс НБРК

351.46

-

АЛМАТЫ

Покупка

348.00

Продажа

349.50

АСТАНА

Покупка

349.00

Продажа

351.00

Подробнее
Новости за сегодня

МИД РК прокомментировал предстоящую встречу по Сирии в Астане

 

Сегодня в кулуарах заседания правительства министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов сообщил, что казахстанская сторона активно готовится к предстоящей встрече по режиму прекращения огня в Сирии. Ожидается участие делегаций России, Ирана, Турции и представителей ООН, передает корреспондент BNews.kz.

«К нам поступило обращение организовать первую встречу по обсуждению вопросов, относящихся к контролю над режимом перемирия. По мониторингу режима (прекращение огня - ред.). Ожидается участие делегаций России, Ирана, Турции, а также представителя ООН», - сказал министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов журналистам.

Он отметил, что «казахстанская сторона активно готовится к предстоящей встрече».

«Будут обеспечены все условия для плодотворной встречи. На данный момент мы собираем информацию о составе делегаций, которые прибудут в столицу Казахстана», - добавил министр.

Кайрат Абдрахманов отметил, что Казахстан также «готовит условия для работы сопровождающих делегации лиц. Данная встреча, по его словам, подтверждает, что Астанинская платформа активно задействована для урегулирования ситуации в Сирии и Астанинский процесс продолжается».

Он также подчеркнул, что «встреча носит технический характер».

 

 

3 февраля 2017, 17:42
Источник, интернет-ресурс: ИА «BNews.kz»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код