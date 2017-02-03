"Астана Опера": Поддерживаем конституционные реформы
3 февраля 2017, 17:45
Театральные деятели примут участие во всенародном обсуждении нового проекта.
Встреча деятелей театрального искусства по обсуждению программы конституционных реформ состоится 6 февраля в Камерном зале театра «Астана Опера», сообщает пресс-служба театра.
Творческий коллектив ГТОБ «Астана Опера» внимательно следил за выступлением Президента РК Нурсултана Назарбаева, который обратился к народу 25 января, предложив проект конституционных реформ, призванных стать логическим продолжением демократизации государства и общества.
Театральные деятели примут участие во всенародном обсуждении нового проекта, который станет основой дальнейших социально-политических преобразований в Республике Казахстан.
- Мы являемся участниками создания новейшей истории Казахстана. Реформы – это путь к обновлению. Мир стремительно развивается, и помимо постоянных изменений, происходящих в экономике, Казахстан нуждается и в перераспределении властных полномочий, демократизации политической системы в целом. Конституционная реформа – новая модель взаимодействия между ветвями власти, в ней будут четко определены полномочия Президента, Парламента и Правительства, при этом Казахстан останется президентской республикой. Предлагаемые изменения обусловлены всей историей развития независимого Казахстана, - пояснили организаторы мероприятия.
Напомним, что обсуждение пройдет в 10.30, 6 февраля.
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