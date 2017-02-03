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Лукашенко заявил, что не имеет права отменить смертную казнь в Белоруссии

3 февраля 2017, 17:55

По мнению президента, к введению смертной казни скоро придет и Европа.


Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не имеет права отменить смертную казнь, потому что в стране на эту тему был проведен референдум, сообщает РИА Новости.

Белоруссия является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. В 1996 году вопрос об отмене смертной казни выносился в Белоруссии на общенациональный референдум. За сохранение этого вида наказания тогда проголосовали почти 80,5% принявших участие в плебисците. Наличие смертной казни называется основным препятствием для восстановления Белоруссии в статусе спецприглашенного в ПАСЕ.

"Что меня сдерживает? Во-первых, я не имею права отменить или (ввести — ред.) мораторий на применение смертной казни. У нас референдум прошел. Если бы этого референдума не было, я бы как-то думал", — сказал Лукашенко на пресс-конференции в Минске.

Он также высказал мнение, что к введению смертной казни скоро придет и Европа.

"Не торопитесь, скоро и Европа к этому (введению смертной казни — ред.) придет. А вообще я им часто, европейцам, говорю: слушайте, давайте начнем с Америки, и вы их заставите отменить смертную казнь и других, у кого вы большие деньги берете, с кем вы обнимаетесь. Давайте с них начнем. Вот они — двойные стандарты", — заявил президент Белоруссии.

Фото: РИА Новости. БелТА.

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