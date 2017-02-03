В Костанайской области прозвучит сирена оповещения о ЧС
3 февраля 2017, 18:02
Жителям области рекомендуется соблюдать спокойствие и не предпринимать никаких действий.
Департамент по ЧС проводит проверку областной системы оповещения населения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили в управлении гражданской обороны ДЧС Костанайской области, передает "Алау".
Ежемесячно каждый первый вторник месяца будут отрабатываться вопросы предупреждения населения о ЧС с применением технических устройств, задействованных в передаче сигнала "Внимание всем!".
7 февраля 2017 года в 11.00 местного времени в области сработают сирены, расположенные на крышах жилых домов и учреждений. Их звук будет означать команду "Внимание всем!".
В это время от жителей области потребуется включить любые доступные средства приёма радио или телесигнала и прослушать сообщение.
Жителей области просят соблюдать спокойствие и не предпринимать никаких действий.
Фото: jankoy.org.ua.
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