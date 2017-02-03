Нацбанк поддерживает слияние "Цеснабанка" и "Банка ЦентрКредит"

Национальный Банк РК получил официальное уведомление от АО "Цеснабанк" о выборе KOOKMIN BANK консорциума в лице АО "Цеснабанк", АО "Финансовый холдинг "Цесна" и Байсеитова Бахытбека Рымбековича в качестве предпочтительных покупателей их доли акций в количестве 41,93% от общего количества размещенных акций АО "Банк ЦентрКредит", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.





"Национальный Банк, в целом, поддерживает инициативы по консолидации банковского сектора, которые будут способствовать увеличению капитализации банков и улучшению действующих бизнес-процессов по обслуживанию клиентов", - указывается в сообщении.





Отмечается, что Национальный Банк готов оказывать необходимую поддержку банкам по скорейшему завершению интеграционных процессов направленных на повышение эффективности банковского бизнеса.





"В соответствии с требованиями законодательства реализация данной сделки будет возможна только при условии соблюдения прав и законных интересов депозиторов, кредиторов, иных клиентов и контрагентов банков по договорам, включая международные обязательства", - говорится в информации.