Установлены виновные в обрушении крытого корта в Петропавловске

Крытый корт обрушился в Петропавловске в результате недобросовестной работы строителей, сообщил и.о. руководителя городского отдела физкультуры и спорта Данияр Жулдаспаев.





Крыша корта, построенного по улице Болатбаева три года назад для массового катания, обрушилась 20 декабря 2016 года. Брезентовая крыша, проложенная по металлическим перекрытиям, провалилась внутрь. К счастью, внутри сооружения в это время никого не было: незадолго до происшествия здесь катались дети, а последней перед обеденным перерывом корт покинула вахтер.





Корт был построен в 2014 году лисаковской фирмой "Спецстальконструкция" на спонсорские средства, а впоследствии передан на баланс города. Таких сооружений, построенных "Спецстальконструкцией", на территории Казахстана около 15. Случай обрушения в Петропавловске — первый.





"По результатам экспертизы установлено, что причиной обрушения конструкции стала недобросовестная работа подрядной организации, в частности некачественное изготовление ферм", – сообщил Данияр Жулдаспаев.





Техническое обследование обрушившегося ангара выполнено аккредитованной экспертной организацией ТОО "Стадия".





"Установлено, что причинами являются некачественно выполненное изготовление ферм при помощи ручной электродуговой сварки. Выявлены дефекты в виде коррозии тела труб, то есть недостаточная антикоррозийная защита, выявлены места деформаций швеллера. Крепление швеллера к трубам выполнено при помощи электродуговой сварки, по швам которой наблюдаются непровары корня шва, цепочки пор, остатки неотбитого шлака. Обнаружена расцентровка и неточная подгонка элементов в узлах сопряжений", – проинформировал Данияр Жулдаспаев.





По его словам, на данный момент ангар уже разобрали, корт приведен в порядок и продолжает действовать как обычная хоккейная коробка. Новый корт фирма-подрядчик соорудит за свой счет, но уже в другом районе города.





"Сейчас мы ищем подходящее место на территории города для установки нового ангара. Ожидается, что новый крытый корт будет построен в летнее время с соблюдением всех норм и требований", – сообщил Жулдаспаев.





Он также рассказал, что эта же фирма будет строить ангар с искусственным газоном на стадионе "Жастар" для занятий футболистов в зимнее время, причем тентовое покрытие здесь будет двойным, чтобы сберечь тепло.





Еще на одном городском стадионе – "Карасай" – подобный крытый корт тоже построен лисаковской фирмой, и его работа после случившегося ЧП была приостановлена.





"Готовится рабочий проект на усиление конструкции, но когда начнутся эти работы, пока неизвестно. Лишь после укрепления ангара и ввода сооружения в эксплуатацию там начнутся тренировки", – сообщил журналистам директор специализированной ДЮСШ им. Казбека Байболова Владимир Щербаков.





Тем временем управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Северо-Казахстанской области вынесло постановление, согласно которому подрядная организация ТОО "Спецстальконструкция" оштрафована в размере 200 МРП (453 800 тенге).







