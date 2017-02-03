В Кремле прокомментировали финансовые претензии Минска к Москве

Россия выделила свыше 6 миллиардов долларов Белоруссии в виде кредитов, эта нагрузка легла дополнительным бременем на бюджет РФ, говорится в комментарии пресс-службы Кремля , передает , передает РИА Новости





"По состоянию на сегодня всего нашим белорусским партнерам выделено свыше 6 миллиардов долларов кредитов по различным траншам. Эта кредитная нагрузка как раз легла дополнительным бременем на бюджет РФ", — заявили в пресс-службе.





В среду на официальном портале правовой информации РФ были опубликованы три приказа ФСБ России, из которых следует, что на границе с Белоруссией создаются пограничные зоны — в Псковской, Смоленской и Брянской областях. Решение вступает в силу 7 февраля. Лукашенко после этого обвинил РФ в нарушении международных договоров.





Кроме этого, на пресс-конференции в пятницу Лукашенко предложил возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за препятствование поставкам белорусского продовольствия в РФ, наносящее ущерб Белоруссии. Россельхознадзор в ответ на критику Лукашенко заявил, что ограничения поставок продукции из Белоруссии осуществляются в рамках правил международной торговли.





Также Лукашенко в пятницу заявил, что Белоруссия обратилась в суд по поводу сокращения поставок российской нефти. При этом он заявил, что расценивает ситуацию вокруг нефтегазового спора с РФ "как издевательство". Нефтегазовый спор между Россией и Белоруссией длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него по меньшей цене.





Россия в свою очередь заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Белоруссию, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ. В октябре минувшего года стороны, не углубляясь в подробности, объявили о достижении компромисса. Однако спор остается открытым до сих пор.



