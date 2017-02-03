Денис Тен занимает промежуточное первое место на Универсиаде

В копилке сборной Казахстана 8 золотых, 2 серебряные и 8 бронзовых медалей.

Денис Тен начал борьбу за медали Универсиады , сообщает , сообщает Казинформ





Сегодня в «Алматы Арена» начались соревнования в фигурном катании. Мужчины представят короткую программу. Соревнования еще продолжаются. Денис Тен занимает промежуточное первое место.





Денис Тен казахстанский фигурист, выступающий в одиночном разряде. Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи-2014. По состоянию на январь 2017 года занимает 7-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.





Напомним, в копилке сборной Казахстана 8 золотых, 2 серебряные и 8 бронзовых медалей.





Данияр Дауталиев.



