Денис Тен занимает промежуточное первое место на Универсиаде
3 февраля 2017, 18:26
В копилке сборной Казахстана 8 золотых, 2 серебряные и 8 бронзовых медалей.
Денис Тен начал борьбу за медали Универсиады, сообщает Казинформ.
Сегодня в «Алматы Арена» начались соревнования в фигурном катании. Мужчины представят короткую программу. Соревнования еще продолжаются. Денис Тен занимает промежуточное первое место.
Денис Тен казахстанский фигурист, выступающий в одиночном разряде. Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи-2014. По состоянию на январь 2017 года занимает 7-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.
Напомним, в копилке сборной Казахстана 8 золотых, 2 серебряные и 8 бронзовых медалей.
Данияр Дауталиев.
Фото: mgorod.kz.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com