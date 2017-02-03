Денис Тен занимает промежуточное первое место на Универсиаде

3 февраля 2017, 18:26

В копилке сборной Казахстана 8 золотых, 2 серебряные и 8 бронзовых медалей.


Денис Тен начал борьбу за медали Универсиады, сообщает Казинформ.

Сегодня в «Алматы Арена» начались соревнования в фигурном катании. Мужчины представят короткую программу. Соревнования еще продолжаются. Денис Тен занимает промежуточное первое место.

Денис Тен казахстанский фигурист, выступающий в одиночном разряде. Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи-2014. По состоянию на январь 2017 года занимает 7-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Напомним, в копилке сборной Казахстана 8 золотых, 2 серебряные и 8 бронзовых медалей.

Данияр Дауталиев.

Фото: mgorod.kz.

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