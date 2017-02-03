Задержан бывший топ-менеджер "Аралтуза"
3 февраля 2017, 18:41
Предприниматель Аблай Габжалилов водворен в ИВС.
Объявленный в розыск экс-глава совета директоров АО «Аралтуз» Аблай Габжалилов задержан, передает Казинформ со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов.
"Ранее был объявлен в розыск предприниматель Аблай Габжалилов, задержали его два дня назад. Сейчас он водворен в следственный изолятор", - сказали в ДГД.
В ведомстве отметили, что уголовное дело расследуется по факту неуплаты налогов в бюджет при поставках угля. Нарушения выявили за 2011-2012 годы.
Напомним, бизнесмен разыскивался СЭР ДГД Алматы за совершение преступлений, предусмотренных ст. 222 ч.3 УК РК (уклонение от уплаты налогов с организаций), ст. 193 ч.3 п. "В" (легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, преступным сообществом (преступной организацией) или в крупных размерах).
Данияр Дауталиев.
Фото: media-astana.kz.
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