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Задержан бывший топ-менеджер "Аралтуза"

3 февраля 2017, 18:41

Предприниматель Аблай Габжалилов водворен в ИВС.


Объявленный в розыск экс-глава совета директоров АО «Аралтуз» Аблай Габжалилов задержан, передает Казинформ со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов.

"Ранее был объявлен в розыск предприниматель Аблай Габжалилов, задержали его два дня назад. Сейчас он водворен в следственный изолятор", - сказали в ДГД.

В ведомстве отметили, что уголовное дело расследуется по факту неуплаты налогов в бюджет при поставках угля. Нарушения выявили за 2011-2012 годы.

Напомним, бизнесмен разыскивался СЭР ДГД Алматы за совершение преступлений, предусмотренных ст. 222 ч.3 УК РК (уклонение от уплаты налогов с организаций), ст. 193 ч.3 п. "В" (легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, преступным сообществом (преступной организацией) или в крупных размерах).

Данияр Дауталиев.

Фото: media-astana.kz.

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