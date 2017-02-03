Задержан бывший топ-менеджер "Аралтуза"

Объявленный в розыск экс-глава совета директоров АО «Аралтуз» Аблай Габжалилов задержан, передает передает Казинформ со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов.





"Ранее был объявлен в розыск предприниматель Аблай Габжалилов, задержали его два дня назад. Сейчас он водворен в следственный изолятор", - сказали в ДГД.





В ведомстве отметили, что уголовное дело расследуется по факту неуплаты налогов в бюджет при поставках угля. Нарушения выявили за 2011-2012 годы.





Напомним, бизнесмен разыскивался СЭР ДГД Алматы за совершение преступлений, предусмотренных ст. 222 ч.3 УК РК (уклонение от уплаты налогов с организаций), ст. 193 ч.3 п. "В" (легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, преступным сообществом (преступной организацией) или в крупных размерах).





Данияр Дауталиев.



