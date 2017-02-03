Президент потребовал уволить сотрудников компании "СК-Фармация"

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил разобраться с компанией "СК-Фармация", которая, по его словам, мешает развитию отечественной фармацевтической отрасли.





"Фармацией" называется единый дистрибьютор, которому государственные деньги даются. И он распределяет заказы на закуп. Это стало мафией там. Они не дают возможность строить даже фармацевтические фабрики. Выгони всех, кто в "Фармации" сидит сейчас. Выгони. Поставь новых людей и обеспечь разбирательство, куда деньги деваются", – дал поручение Министру здравоохранения Елжану Биртанову глава государства.









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