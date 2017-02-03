В Костанайской области преступник сдался полиции спустя 16 лет
3 февраля 2017, 19:16
В последние годы он проживал в Тверской области РФ.
Преступление было совершено в апреле 2000 года. Герасимов с двумя подельниками совершили разбойное нападение на квартиру в Аркалыке. Информацию порталу "Алау" подтвердил начальник управления Костанайской областной прокуратуры Кайрат Жусупов.
Как установило следствие, в квартире находилось трое человек. Подельник Герасимова застрелил их всех. Они скончались на месте. Из квартиры было похищено 1,6 миллиона тенге. Покинув место преступления, Герасимов вместе с двумя подельниками выехали в Костанай.
«Один из преступников через несколько дней, чтобы выяснить обстановку, поехал в Аркалык. Там он был задержан сотрудниками полиции и был привлечен к уголовной ответственности, а Герасимов с подельником, который застрелил людей, скрылись. Лишь по истечению 16 лет Герасимов, находившийся в розыске установлен и водворен в СИЗО УК 161/1», — отметил начальник управления прокуратуры Костанайской области Кайрат Жусупов.
Герасимов проживал последние годы в Тверской области РФ, где сменил фамилию и завёл семью. Однако, решил вернуться и признаться в совершенном преступлении. Приговором Аркалыкского городского суда Александр Герасимов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.192 ч.3 п.2 УК «Разбой, совершённый с целью хищения имущества в крупном размере».
Они приговорён к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Застреливший людей до сих пор находится в розыске.
Фото: youtube.com.
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