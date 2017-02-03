Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Трамп: действия радикалов подчеркивают необходимость возврата США к былому величию

3 февраля 2017, 19:32

Ранее президент уже заявлял о том, что "демонстрации несогласных" организованы теми силами, которые не хотят "восстановления Соединенных Штатов".


Действия радикалов и хулиганов различного рода лишь подчеркивают необходимость возврата Соединенных Штатов к былому величию, считает президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

"Профессиональные анархисты, уголовные элементы и проплаченные демонстранты доказывают правоту миллионов людей, проголосовавших за то, чтобы "Вновь сделать Америку великой!" - говорится в заявлении президента, опубликованном на его странице в Twitter.

Таким образом Трамп отреагировал на многочисленные акции протеста против его избрания на пост президента, практически непрерывно проводимые в стране различными общественными и политическими организациями со дня инаугурации нового руководителя администрации, 20 января. Ранее президент неоднократно заявлял о том, что все эти "демонстрации несогласных" организованы теми силами, которые не хотят "восстановления Соединенных Штатов" на основе сохранения традиционных ценностей и отстаивания прежде всего американских интересов.

Фото: politolog.net.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...