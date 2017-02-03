Денис Тен стал первым в короткой программе на Универсиаде-2017
3 февраля 2017, 19:59
Второе и третье место заняли спорстмены из Японии и России.
Стали известны результаты соревнований в короткой программе у фигуристов на Унивесиаде-2017 в Алматы.
Лучший результат после короткой программы показал казахстанец Денис Тен набравший 94.91 очков, второй — у Кейдзи Танака из Японии — 89.05 баллов, замкнул тройку лидеров россиянин Артур Дмитриев — 87.18.
Из казахстанских фигуристов квалификацию прошел также Абзал Ракимгалиев, набравший 68.25 очков. Артуру Панихину не хватило очков для квалификации.
Источник: Sports.kz.
Фото: Today.kz.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com