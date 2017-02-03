Денис Тен стал первым в короткой программе на Универсиаде-2017

3 февраля 2017, 19:59

Второе и третье место заняли спорстмены из Японии и России.


Стали известны результаты соревнований в короткой программе у фигуристов на Унивесиаде-2017 в Алматы.

Лучший результат после короткой программы показал казахстанец Денис Тен набравший 94.91 очков, второй — у Кейдзи Танака из Японии — 89.05 баллов, замкнул тройку лидеров россиянин Артур Дмитриев — 87.18.

Из казахстанских фигуристов квалификацию прошел также Абзал Ракимгалиев, набравший 68.25 очков. Артуру Панихину не хватило очков для квалификации.

Источник: Sports.kz.

Фото: Today.kz.

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