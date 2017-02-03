Назарбаев объяснил последние кадровые назначения

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с заявлением по итогам прошедшего расширенного заседания Правительства, сообщает сообщает Zakon.kz





Президент отметил, что сегодняшнее совещание было очень важным. По его словам, Правительство в целом выполнило свою работу за 2016 год.





"Мы имеем положительный результат роста экономики, конечно он небольшой, как нам хотелось бы. Сегодня поставлен ряд совершенно конкретных задач с участием акимов всех наших регионов. Это важно в исполнении Послания и конкретизации всех работ, которые мы делаем", - сказал Президент.









"В связи с этим, на должность назначен Тимур Сулейменов . Очень образованный, подготовленный, проходивший обучение за границей, владеющий английским языком, Тимур Сулейменов работал в аппарате ЕАЭС в Москве. Я думаю, что этот выбор неплохой", - сказал Назарбаев.



Также он сказал, что из-за больших задач перед Министерством здравоохранения и социального развития, было решено разделить это ведомство.

"Министром назначен Елжан Биртанов - подготовленный, молодой. Человек прошедший школу соответствующую, дважды работавший заместителем Министра здравоохранения. Надеюсь, что он, как специалист медицины, специалист-менеджер, выправит эту работу, и создание фонда медицинского страхования будет разъяснено народу как следует и наведет порядок в этом министерстве", - заявил Президент.

Помимо этого Нурсултан Назарбаев объяснил назначение Имангали Тасмагамбетова на должность посла Казахстана в России. Напомним, бывший посол Марат Тажин был переведен в аппарат Президента.

"Я назначил послом Казахстана в Москве Имангали Тасмагамбетова, который многие годы работал рядом со мной. При этом было учтено его личное пожелание - поработать на этой позиции в Москве. Я думаю, что это хорошее решение, потому что Москва это наш основной партнер, близкий сосед и союзник. Там должен быть человек солидный, знающий обстановку как в Казахстане так и в России. Думаю все это будет во благо наших дел и нашей страны", - заключил Назарбаев.









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Видео: пресс-служба Акорды.



