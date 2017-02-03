Как в Кыргызстане помогают вовлеченным в "игры смерти"

В Instagram по просьбе Министерства образования Кыргызстана создали страницу помощи детям, находящимся в сложной ситуации, "дети_в_опасности" ("Стопкиты"). Об этом рассказала организатор страницы Любовь, пишет Об этом рассказала организатор страницы Любовь, пишет Zanoza.kg





По ее словам, за помощью уже обратилось 10-15 человек: некоторые просили помощи для себя и говорили о своей зависимости, другие, чтобы рассказать о людях, которым, на их взгляд, требуется помощь - это друзья, одноклассники. Многие говорили, что готовы оказать психологическую помощь детям, или озвучивали способы решения проблемы.





"Один ребенок сказал, что у него зависимость. Он не начал играть, но его тянет в игру. Я передала данные в Министерство образования. С его родителями связались опытные психологи. Сейчас они работают с ребенком, за ним следят родители, и, как мне рассказали, директор школы. Мы можем наблюдать за этим ребенком и проводить какие-то беседы. Детей, которые бы рассказали, что они играют и нужна помощь, пока не было", - отметила Любовь.





Что касается других обращений, то Любовь собирает данные по детям, просит обратившихся дать странички в социальных сетях, скриншоты переписок. "Потом я пишу самим детям, спрашиваю, хотят ли они что-то рассказать, поделиться и можем ли мы им как-то помочь. В основном дети отвечали, что они уже передумали играть, их переубедили. Либо что они больше не будут этого делать. Если появится серьезный случай, то мы будем работать", - подчеркнула она.





"Привет, подросток... Если ты читаешь эти строки, возможно, ты или твои знакомые играют в опасные игры, где вас заставляют что-то делать. Возможно, ты ищешь тех, кто сможет помочь тебе или твоим друзьям... Тут ты сможешь найти ответы на все вопросы, получить поддержку, найти помощь. Не бойся, пиши...", - призывают в группе "Стопкиты".





В описании группы сказано следующее:





- Кыргызстанские подростки столкнулись с ужасной проблемой - "группами смерти". Дети принимают участие в игре, не осознавая, что стоимость расплаты за это "веселье" может оказаться слишком высокой. Участие в игре означает согласие подростка выполнять указания людей, которые желают смерти детей.





1 февраля в Бишкеке восьмиклассник совершил суицид в 4 часа утра. Не исключается возможность, что это произошло из-за участия в игре. Цель страницы - поддержать и помочь детям, которых могут затянуть в подобные игры. Страницу ведет юный человек, который еще недавно был таким же ребенком, поэтому с детьми будут говорить на понятном им языке. Любой желающий может обратиться за помощью и рассказать свою историю.





Страница создана при поддержке Министерства образования КР, портала jebe.kg,- кафедры международной журналистики КРСУ





#стопкиты #этонеигра #стопигра #спасемдетей #нетигре #помощьКР #студентыдетям #бишкек #кыргызстан #ош #jebenews #суицид #самоубийство #спасемжизни #защитимдетей #всейстраной





#морекитов, #тихийдом, #явигре, #разбудименяв420 #хочувигру #синийкит #домкитов





Если родители читают и смотрят новости, то дети в силу возраста не всегда проинформированы. Они сидят в соцсетях и отсюда получают основную информацию. Мы и хотим распространить ее напрямую. Конечно, главную роль для ребенка играют их родители, и родители могут и должны проводить с детьми беседы.





Но ведь случается и такое, что между родителями и детьми нет доверительных отношений. Многие родители, к сожалению, заняты зарабатыванием на жизнь. И оставляют детей наедине с их тревогами - первой любовью, непониманием, ссорой с другом и т. д. Дети часто воспринимают такое внимание как "я заболею, мама останется со мной дома". Так и со смертью. Дети порой говорят: "вот я умру, тогда они пожалеют". Но потом уже не могут остановиться, потому что игра зомбирует. Поэтому родители тоже должны задуматься, чем живут их дети.





Сегодня выясняется, что многие дети давно знают о ките, и родители в шоке, что их дети с ними не поделились. Может, подростки с большей охотой поделятся своими переживаниями с нами.



