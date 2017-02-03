Назарбаев о назначении Тасмагамбетова: Там должен быть человек солидный, знающий обстановку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе заявления, посвященному итогам расширенного заседания Правительства, объяснил назначение Имангали Тасмагамбетова послом Казахстана в Москве , сообщает Zakon.kz





По словам Главы государства, назначение Тасмагамбетова на должность посла было верным решением.





"Я думаю, что это хорошее решение, потому что Москва это наш основной партнер, близкий сосед и союзник. Там должен быть человек солидный, знающий обстановку как в Казахстане так и в России", - сказал Президент.





Напомним, сегодня стало известно об освобождении Имангали Тасмагамбетова с должности заместителя Премьер-Министра в связи с переходом на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана в Российской Федерации.





Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич родился 9 декабря 1956 года в селе Новобогат Махамбетского района. В 1979 году окончил Естественно-географический факультет Уральского педагогического института имени А.С. Пушкина.





С сентября 1991 года работал Председателем Государственного комитета Республики Казахстан по делам молодёжи. С августа 1993 года по март 1995 года был помощником Президента. С марта 1995 года по октябрь 1997 года занимал должность заместителя Премьер-Министра. В разные годы занимал должности в Администрации Президента, был акимом Атырауской области, Алматы и Астаны. С 22 октября 2012 года по 30 апреля 2015 был Министром обороны РК. С 13 сентября 2016 года по 3 февраля 2017 занимал должность заместителя Премьер-Министра РК.



