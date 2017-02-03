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США расширили санкции против Ирана

3 февраля 2017, 21:37

Санкции включают 13 физических лиц и 12 компаний.


США расширили санкции против Ирана. Об этом сообщило американское министерство финансов, передает РИА Новости.

Санкции включают 13 физических лиц, граждан Ирана, ОАЭ, КНР, Кувейта и Ливана. Также в списке 12 компаний, базирующихся в Иране, Ливане, КНР и ОАЭ.

Несмотря на то, что США обязались снять с Ирана санкции по ядерной программе, они сохраняют другие санкции против Тегерана. Иранские власти заявляют, что это нарушает суть соглашения о ядерной программе, Вашингтон с этим не согласен. Иран 29 января провел испытания баллистической ракеты средней дальности. Испытательный пуск был произведен в окрестностях города Семнан в 225 километрах от Тегерана. Ракета пролетела примерно 966 километров перед тем, как взорваться.

Ранее на этой неделе советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что Белый дом "официально предупреждает" Иран в связи с действиями в регионе, включая испытания баллистических ракет. По его словам, запуск противоречит резолюции СБ ООН номер 2231, которая призывает Иран воздерживаться от запуска баллистических ракет. Флинн не сказал, в чем конкретно заключается американское предупреждение.

Алексей Богдановский.

Фото: AP Photo/ J. David Ake.

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