Чем запомнился Имангали Тасмагамбетов на посту заместителя Премьер-Министра
3 февраля 2017, 22:59
Тасмагамбетов занимал пост вице-премьера с 13 сентября 2016 года.
Сегодня, 3 февраля, Имангали Тасмагамбетов указом Президента был освобожден от должности заместителя Премьер-Министра РК и назначен послом Казахстана в России. Zakon.kz предлагает вспомнить, чем запомнился Тасмагамбетов на этом посту.
Универсиада-2017
Имангали Тасмагамбетов, как председатель Организационного комитета 28-й Всемирной зимней Универсиады-2017 с самого начала подготовки к мероприятию инспектировал готовности спортивных объектов.
В ходе рабочих выездов, он посещал площадку «Халык Арена», Атлетическую деревню, Ледовый дворец «Алматы Арена», МКЛТ «Сункар» на катке «Медеу» и горнолыжном курорте «Шымбулак», «Табаган» и лыжно-биатлонного комплекса «Алатау».
Помимо этого, бывший вице-премьер осматривал технику, задействованную во время Универсиады, проводил встречи с волонтерской группой.
По его поручению были созданы рабочие комиссии, которые следили за обязательным выполнением требований безопасности и правил эксплуатации объектов с массовым пребыванием людей.
За месяц до старта 8-ой Всемирной зимней Универсиады Имангали Тасмагамбетов дал поручение по необходимости обеспечения дополнительных мер в своевременной подготовке спортивных объектов и сооружений, гостиниц, ресторанов, транспортной системы и коммуникаций, других объектов инфраструктуры для приема зарубежных делегаций, команд, представителей СМИ, туристов и гостей города.
Подготовка к 25-летию Независимости Казахстана.
Бывший вице-премьер проводил совещания по подготовке к празднованию юбилейной даты. На совещаниях принимали участия акимы областей, городов и глав министерств.
Тасмагамбетов отмечал, что эта дата имеет особое значение для страны. В рамках подготовки к празднику Правительством был утвержден общенациональный план мероприятий. Руководители городов и регионов страны получили соответствующие поручения.
Наука и образование
Тасмагамбетов, помимо всего прочего, уделял внимание вопросам науки и образования. В ходе заседаний Республиканской конкурсной комиссии по определению кандидатов на должность руководителей государственных вузов под его председательством были назначены ректоры образовательных учреждений.
Так, в ходе заседаний были избраны ректоры Карагандинского государственного технического университета, Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова, Павлодарского государственного педагогического института, Атырауского государственного университета им. Х. Досмухамедова и Костанайского государственного педагогического института.
Также проводились встречи в Министерстве образования и Науки. Поднимались и обсуждались вопросы введения в общеобразовательных школах трехъязычия, функционирование 12-летней модели обучения, новый формат ЕНТ, переход на единый тип школ, развитие профессионального и технического образования, повышение качества высшего образования и многое другое.
По его словам, сфера образования затрагивает практически каждого казахстанца, поэтому реформы в этой сфере должны проводиться тщательно, без спешки.
Тасмагамбетов также акцентировал внимание на разработке новых технологии, таких как возобновляемая энергетика, нано- и биотехнологии, робототехника.
Рабочие встречи в министерствах
Вице-премьер проводил неоднократные рабочие встречи в профильных ведомствах, таких как Министерство здравоохранения и социального развития, Министерствах информации и коммуникации, Министерство культуры и спорта и Министерство по делам религии и гражданского общества.
Во время рабочих встреч, вице-премьер указывал на поставленную Главой государства задачу по обеспечению высокого уровня жизни граждан.
Так, в ходе встречи в МЗСР РК, Тасмагамбетов обращал внимание на развитие системы первичной и комплексной медицинской помощи, распределение ресурсов для профилактики и поддержания здоровья и реализацию существующих государственных программ. Помимо этого обсуждалось создание Фонда социального медицинского страхования, призванного улучшить качество предоставляемых казахстанцам медицинских услуг.
Подготовка к ЭКСПО-2017
Имангали Тасмагамбетов проводил рабочие совещания по вопросу подготовки и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017.
Говоря о значимости проведения выставки в Астане, Тасмагамбетов еще раз подчеркнул, что организация и проведение ЭКСПО-2017 должны продемонстрировать все достижения независимого Казахстана и облик столицы.
Он отметил необходимость обеспечения готовности инфраструктуры столицы к проведению мероприятия и приему гостей. Также он поручил принять все меры для обеспечения максимально комфортного, безопасного и интересного пребывания участников и гостей выставки. Как указал вице-премьер, перед городскими властями стоит вопрос оказания сервиса на высоком уровне.
На сегодняшний день Министерство культуры и спорта РК совместно с акиматом г. Астаны, АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» разработало специальную комплексную программу.
Она предусматривает проведение культурных мероприятий различной жанровой направленности – демонстрация казахского традиционного искусства, театрально-зрелищные мероприятия, международные проекты, выставки, спортивные и образовательно-тематические мероприятия.
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