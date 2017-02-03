Чем запомнился Имангали Тасмагамбетов на посту заместителя Премьер-Министра

Сегодня, 3 февраля, Имангали Тасмагамбетов указом Президента был освобожден от должности заместителя Премьер-Министра РК и назначен послом Казахстана в России. Zakon.kz предлагает вспомнить, чем запомнился Тасмагамбетов на этом посту.





Универсиада-2017



Имангали Тасмагамбетов, как председатель Организационного комитета 28-й Всемирной зимней Универсиады-2017 с самого начала подготовки к мероприятию инспектировал готовности спортивных объектов.

В ходе рабочих выездов, он посещал площадку «Халык Арена», Атлетическую деревню, Ледовый дворец «Алматы Арена», МКЛТ «Сункар» на катке «Медеу» и горнолыжном курорте «Шымбулак», «Табаган» и лыжно-биатлонного комплекса «Алатау».

Помимо этого, бывший вице-премьер осматривал технику, задействованную во время Универсиады, проводил встречи с волонтерской группой.

По его поручению были созданы рабочие комиссии, которые следили за обязательным выполнением требований безопасности и правил эксплуатации объектов с массовым пребыванием людей.

За месяц до старта 8-ой Всемирной зимней Универсиады Имангали Тасмагамбетов дал поручение по необходимости обеспечения дополнительных мер в своевременной подготовке спортивных объектов и сооружений, гостиниц, ресторанов, транспортной системы и коммуникаций, других объектов инфраструктуры для приема зарубежных делегаций, команд, представителей СМИ, туристов и гостей города.







Подготовка к 25-летию Независимости Казахстана.

Бывший вице-премьер проводил совещания по подготовке к празднованию юбилейной даты. На совещаниях принимали участия акимы областей, городов и глав министерств.

Тасмагамбетов отмечал, что эта дата имеет особое значение для страны. В рамках подготовки к празднику Правительством был утвержден общенациональный план мероприятий. Руководители городов и регионов страны получили соответствующие поручения.





Наука и образование





Тасмагамбетов, помимо всего прочего, уделял внимание вопросам науки и образования. В ходе заседаний Республиканской конкурсной комиссии по определению кандидатов на должность руководителей государственных вузов под его председательством были назначены ректоры образовательных учреждений.





Так, в ходе заседаний были избраны ректоры Карагандинского государственного технического университета, Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова, Павлодарского государственного педагогического института, Атырауского государственного университета им. Х. Досмухамедова и Костанайского государственного педагогического института.





Также проводились встречи в Министерстве образования и Науки. Поднимались и обсуждались вопросы введения в общеобразовательных школах трехъязычия, функционирование 12-летней модели обучения, новый формат ЕНТ, переход на единый тип школ, развитие профессионального и технического образования, повышение качества высшего образования и многое другое.

По его словам, сфера образования затрагивает практически каждого казахстанца, поэтому реформы в этой сфере должны проводиться тщательно, без спешки.

Тасмагамбетов также акцентировал внимание на разработке новых технологии, таких как возобновляемая энергетика, нано- и биотехнологии, робототехника.





Рабочие встречи в министерствах

Вице-премьер проводил неоднократные рабочие встречи в профильных ведомствах, таких как Министерство здравоохранения и социального развития, Министерствах информации и коммуникации, Министерство культуры и спорта и Министерство по делам религии и гражданского общества.

Во время рабочих встреч, вице-премьер указывал на поставленную Главой государства задачу по обеспечению высокого уровня жизни граждан.

Так, в ходе встречи в МЗСР РК, Тасмагамбетов обращал внимание на развитие системы первичной и комплексной медицинской помощи, распределение ресурсов для профилактики и поддержания здоровья и реализацию существующих государственных программ. Помимо этого обсуждалось создание Фонда социального медицинского страхования, призванного улучшить качество предоставляемых казахстанцам медицинских услуг.

Подготовка к ЭКСПО-2017



