Освобожденная Наталья Слекишина опасается мести

Сегодня в Алматы самая известная заключенная Наталья Слекишина вышла на свободу. Суд все-таки удовлетворил ее прошение и дал временную отсрочку, чтобы женщина могла воспитывать грудную дочь, сообщает телеканал " сообщает телеканал " КТК ".





У ворот следственного изолятора собралась целая группа поддержки в лице родственников, друзей и ее адвоката. Правда, через пять лет Слекишиной снова придется вернуться в тюрьму. Она отбывала наказание за разбой с хищением имущества. В прошлом году в СИЗО разразился скандал. Наталья Слекишина заявила, что ее изнасиловали четыре надзирателя. От одного из них она родила ребенка.

Сегодня Наталья Слекишина находится в следственном изоляторе последний день. Суд все-таки постановил выпустить заключенную. Уже через несколько минут она выйдет вот из этих ворот. В тюрьме Слекишина провела почти два года.





Самая известная в Казахстане заключенная к выходу на свободу, судя по всему, готовилась тщательно: аккуратный маникюр, идеальный макияж и прическа.





Глядя на нее, сложно сказать, что женщина последние два года провела в тюрьме. Наталью с грудным ребенком встречали журналисты. Сегодня девятимесячная девочка впервые оказалась по ту сторону ворот.





- Ну, как ты, тюремщица маленькая?! Зечка маленькая стала, да?! Ты даже свет не видела.





Своего освобождения Наталья Слекишина ждала еще вчера. Но из-за сбоя в компьютерной системе женщине пришлось провести еще одну ночь в тюрьме. И сейчас она уже не может скрыть своей радости.





Наталья Слекишина:





- Не верится, что все это закончилось, конечно, не верится. У меня забрали матрасы вчера, потому что вчера должны были отпустить. Матрацы, подушки - все забрали, и нам пришлось делиться.





В тьюрьме Наталья Слекишина оказалась в феврале 2015. Женщину посадили за разбой на восемь лет. Однако спустя некоторое время в СИЗО разразился скандал! Слекишина в эфире телеканала на всю страну заявила, что стала жертвой группового изнасилования.





Наталья Слекишина, 03.06.2016 г.:





- Во время содержания в тюрьме я забеременела от 4 сотрудников. Сейчас я возбудила на них уголовное дело. У меня родилась дочка. Я сужусь из-за этого. Сотрудник Руслан - опер, Бауыржан - начальник режима, Лазизбек - постовой и Бауыржан - старшина. Это изнасилование было в августе месяце. Групповое. Из-за этого вот я родила.





На скамье подсудимых оказался лишь биологический отец ребенка. Руслана Хакимова отправили за решетку на 9 лет. Добиваться наказания для остальных обидчиков Наталья Слекишина не стала. Однако теперь признается, что опасается мести на свободе.





Наталья Слекишина:





- Месть - это поступок трусости, а они трусливые. Конечно, они способны на это. И не только эти трое, да еще помимо этих троих еще вот есть, я знаю кто. Это будут вот козни строить.





На свободе Наталью Слекишину ждут еще двое несовершеннолетних детей. Все это время старший сын воспитывался у своего отца, а дочь жила у сестры Натальи. Планы на будущее у женщины грандиозные. Уже в ближайшее время она намерена устроиться на работу. Займется косметологией. Также Слекишина рассказала, что выплачивать ущерб бывшей свекрови она не собирается. Более того, она намерена доказать, что не преступница, а пострадавшая.





Наталья Слекишина:





- Им невыгодно было, чтобы я вышла. Потому что они знают свою вину и знают, что они виноваты. Все, что со мной произошло - именно они виноваты. Я не совершала разбой. Мало того, во время этого разбоя я была дома. А за что мне платить ущерб? За то, что они у меня забрали все и при этом еще и посадили! Нанесли мне ножевые ранения, просто избавились.





Помочь реабилитироваться Наталье Слекишиной обещала ее адвокат. Уже в ближайшее время защитница намерена добиваться возбуждения нового уголовного дела.





Айман Умарова, адвокат:





- Сейчас мне очень сложно, чего я буду добиваться, но однозначно, я буду рассматривать это дело, в другом ракурсе все-таки хочу изучить это, да. Сначала мне нужно изучить это дело. И не это дело, а два дела: одно дело, по которому осудили Наталью, и второе дело, когда на нее было совершено нападение с ножевыми ранениями.





Чтобы доказать свою невиновность, у Слекишиной есть всего пять лет. На свободу ее выпустили временно, пока не подрастет малышка. Потом, по закону, она должна снова вернуться в СИЗО отбывать наказание.





Алтынай Аманбаева.







