Стала известна личность напавшего на военный патруль у Лувра

Речь может идти о 29-летнем мужчине по имени Абдалла. Проводятся анализы ДНК и экспертиза отпечатков пальцев с тем, чтобы точно установить его личность.

Мужчина, напавший на военный патруль у Лувра в центре Парижа, является выходцем из Египта. Об этом сообщила радиостанция France Info, передает Об этом сообщила радиостанция France Info, передает РИА Новости





По данным источников радиостанции, он приехал во Францию в конце января.





Согласно информации телеканала LCI, речь может идти о 29-летнем мужчине по имени Абдалла. Узнать имя позволил сотовый телефон, изъятый у нападавшего.





Сейчас проводятся анализы ДНК и экспертиза отпечатков пальцев с тем, чтобы точно установить его личность.





Французские правоохранители уже связались с коллегами в Египте, чтобы узнать, попад ли он ранее в поле зрения египетских спецслужб.





Утром в пятницу неизвестный с мачете, выкрикивая "Аллах Акбар", набросился на военный патруль, охраняющий порядок вокруг музея Лувр в рамках спецоперации Sentinelle. В ответ военнослужащие открыли огонь по нападавшему. Он был госпитализирован с тяжелым ранением в живот. Легкие ранения также получил один из военнослужащих.





Власти Франции заявили, что нападение носит "террористический характер".





Виктория Иванова.



