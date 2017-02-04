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Стала известна личность напавшего на военный патруль у Лувра

4 февраля 2017, 00:15

Речь может идти о 29-летнем мужчине по имени Абдалла. Проводятся анализы ДНК и экспертиза отпечатков пальцев с тем, чтобы точно установить его личность.


Мужчина, напавший на военный патруль у Лувра в центре Парижа, является выходцем из Египта. Об этом сообщила радиостанция France Info, передает РИА Новости.

По данным источников радиостанции, он приехал во Францию в конце января.

Согласно информации телеканала LCI, речь может идти о 29-летнем мужчине по имени Абдалла. Узнать имя позволил сотовый телефон, изъятый у нападавшего.

Сейчас проводятся анализы ДНК и экспертиза отпечатков пальцев с тем, чтобы точно установить его личность.

Французские правоохранители уже связались с коллегами в Египте, чтобы узнать, попад ли он ранее в поле зрения египетских спецслужб.

Утром в пятницу неизвестный с мачете, выкрикивая "Аллах Акбар", набросился на военный патруль, охраняющий порядок вокруг музея Лувр в рамках спецоперации Sentinelle. В ответ военнослужащие открыли огонь по нападавшему. Он был госпитализирован с тяжелым ранением в живот. Легкие ранения также получил один из военнослужащих.

Власти Франции заявили, что нападение носит "террористический характер".

Виктория Иванова.

Фото: REUTERS/ Christian Hartmann.

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