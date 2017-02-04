Студенты шымкентского колледжа сняли жестокое избиение парня за кражу денег

В ДВД ЮКО уже изучают это видео и проводят расследование.

Студента шымкентского колледжа жестоко наказали, якобы, за кражу денег. Видео снял на камеру мобильного телефона «смотрящий» по колледжу, как сам себя называет автор. Видео адресовано близкому другу «смотрящего», того самого, который оказался жертвой старшекурсника , пишет , пишет Otyrar.kz





В самом начале записи автор видео заставляет студента четвертого курса рассказать о деньгах и парень признается, что взял у студентов младшего курса деньги, предназначенные для оплаты за квартиры. Старшекурсник просит ничего ему не делать и обещает, что деньги вернет уже завтра.





Но автор видео непреклонен. Он считает, что за проступки надо отвечать. На видео записаны все издевательства — это и удары ногами и унижения. Старшекурсника заставляют опуститься на колени, потом блеять как барана, говорить, что он животное. Затем парень изображает собаку, передвигаясь по комнате на четвереньках, целует и лижет подушку. И все это сопровождается нецензурной бранью, ругательствами и угрозами.





Унижения молодого человека настолько изощренные, что редакция, из этических соображений, приняла решение не публиковать это видео полностью. Показаны только самые «безобидные» моменты записи. Примечательно, что в комнате, где проходят издевательства, присутствуют другие парни, которые очень стараются не попасть в кадр.





На видео не только указываются имена, также снят студенческий билет с указанием наименования учебного заведения Шымкента.





Журналисты портала уже выяснили, что в ДВД ЮКО уже изучают это видео и проводят расследование. О результатах полицейские обещали рассказать в ближайшие дни.





Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!







