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Белый дом не стал комментировать сохранение санкций против России

4 февраля 2017, 00:50

Ранее представитель США при ООН Никки Хейли "ясно изложила обеспокоенности" новой администрации по поводу ситуации на Украине.


Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер оставил без ответа вопрос о том, намерена ли администрация Дональда Трампа сохранить санкции США против России из-за событий на Украине. Его спрашивали об этом на регулярном брифинге для журналистов, сообщает ТАСС.

Вопрос был увязан с выступлением нового представителя США при ООН Никки Хейли. Спайсер сказал, что та "ясно изложила обеспокоенности" новой администрации США по поводу ситуации на Украине. Но о санкциях он при этом ничего не сказал.

Пресс-секретарь Белого дома также спрашивали об очередном призыве сенатора-республиканца Джона Маккейна к вооружению Украины. Но Спайсер сказал, что не обсуждал с президентом этот вопрос.

Андрей Шитов.

Фото: chukhomlin.ru.

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