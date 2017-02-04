Данияр Акишев объяснил укрепление тенге

Глава Нацбанка РК Данияр Акишев в интервью телеканалу " Хабар " рассказал о том, стоит ли опасаться девальвации тенге и за счет чего укрепляется валюта.





На вопрос о возможной девальвации тенге на фоне разговоров о возможном девальвировании рубля на 10% Данияр Акишев ответил, что ему, как председателю Нацбанка РК, некорректно комментировать события на российском финансовом рынке.





"Любые события, происходящие в России влияют на Казахстан, неважно на валютном рынке или в реальном секторе экономики. Поэтому, в случае реализации такого сценария возможно будут происходить какие-то колебания национальной валюты к доллару США в Казахстане. Но, во первых, я не думаю, что это будет происходить с такой же амплитудой. А во-вторых, я сказал бы так: давайте мы дождемся, чтобы в России рубль девальвировали, и потом я отвечу на эти вопросы. Иначе мы обсуждаем вещи, которые возможно произойдут в будущем, но пока еще не произошли. В этих условиях я считаю, нет необходимости добавлять неопределенность на этом рынке", - сказал Акишев.



Данияр Акишев заверил, что сейчас тенге абсолютно стабилен, причем без участия Национального банка.

"Многие думают, почему тенге укрепляется в последнее время? Он укрепляется исключительно на рыночных условиях. Я думаю основной причиной укрепления тенге является реакция нашего валютного рынка на благоприятные условия внешних рынков. В первую очередь, это рост цены на нефть. Понятно, что это не происходит мгновенно и, может быть, какие-то валюты развивающихся стран отреагировали быстрее, а тенге отреагировал медленнее в силу объективных причин: поставок тех же нефтепродуктов и так далее. Это происходит с каким-то временным лагом", - отметил Акишев.

"Это очень сложная математика, которую нужно анализировать широко, но невозможно сказать сразу. Многие люди сомневаются и говорят - многие валюты уже отреагировали на нефть, а тенге не отреагировал, почему сейчас реагирует. Может быть тенге имеет какой-то временной лаг, и какие то структурные особенности имеет наша экономика, что эти реакции нашего обменного курса не происходят сразу. Поэтому то, что сейчас есть - это исключительно рыночный фактор", - заключил глава финрегулятора.



