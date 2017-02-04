Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В США заявили, что не потерпят "провокаций" Ирана

4 февраля 2017, 02:00

Ранее США ввели санкции против 25 физических лиц и компаний в связи с программой Ирана по созданию баллистических ракет и поддержкой шиитской группировки "Хезболлах".


Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что США не потерпят "провокаций" Ирана, и упрекнул ООН в терпимом отношении к действиям Тегерана, сообщает РИА Новости.

Ранее США ввели санкции против 25 физических лиц и компаний в связи с программой Ирана по созданию баллистических ракет и поддержкой шиитской группировки "Хезболлах", которую США считают террористической.

"Международное сообщество слишком терпимо к плохому поведению Ирана. Недостаточно ритуала по сбору Совета Безопасности ООН на экстренную встречу и изданию твердого заявления. Администрация Трампа больше не потерпит провокации Ирана, которые угрожают нашим интересам", — заявил Флинн.

"Закончились дни, когда можно было закрывать глаза на враждебные и угрожающие действия Ирана в отношении Соединенных Штатов и мирового сообщества", — сказал Флинн.

Алексей Богдановский.

Фото: AP Photo/ Matt Rourke.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...