В США заявили, что не потерпят "провокаций" Ирана

Ранее США ввели санкции против 25 физических лиц и компаний в связи с программой Ирана по созданию баллистических ракет и поддержкой шиитской группировки "Хезболлах".

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что США не потерпят "провокаций" Ирана, и упрекнул ООН в терпимом отношении к действиям Тегерана, сообщает сообщает РИА Новости





Ранее США ввели санкции против 25 физических лиц и компаний в связи с программой Ирана по созданию баллистических ракет и поддержкой шиитской группировки "Хезболлах", которую США считают террористической.





"Международное сообщество слишком терпимо к плохому поведению Ирана. Недостаточно ритуала по сбору Совета Безопасности ООН на экстренную встречу и изданию твердого заявления. Администрация Трампа больше не потерпит провокации Ирана, которые угрожают нашим интересам", — заявил Флинн.





"Закончились дни, когда можно было закрывать глаза на враждебные и угрожающие действия Ирана в отношении Соединенных Штатов и мирового сообщества", — сказал Флинн.





Алексей Богдановский.



