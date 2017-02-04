В США заявили, что не потерпят "провокаций" Ирана
4 февраля 2017, 02:00
Ранее США ввели санкции против 25 физических лиц и компаний в связи с программой Ирана по созданию баллистических ракет и поддержкой шиитской группировки "Хезболлах".
Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что США не потерпят "провокаций" Ирана, и упрекнул ООН в терпимом отношении к действиям Тегерана, сообщает РИА Новости.
Ранее США ввели санкции против 25 физических лиц и компаний в связи с программой Ирана по созданию баллистических ракет и поддержкой шиитской группировки "Хезболлах", которую США считают террористической.
"Международное сообщество слишком терпимо к плохому поведению Ирана. Недостаточно ритуала по сбору Совета Безопасности ООН на экстренную встречу и изданию твердого заявления. Администрация Трампа больше не потерпит провокации Ирана, которые угрожают нашим интересам", — заявил Флинн.
"Закончились дни, когда можно было закрывать глаза на враждебные и угрожающие действия Ирана в отношении Соединенных Штатов и мирового сообщества", — сказал Флинн.
Алексей Богдановский.
Фото: AP Photo/ Matt Rourke.
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