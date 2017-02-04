Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

4 февраля на территории Казахстана ожидается снежная погода

4 февраля 2017, 06:00

На территории республики сохраняется неустойчивая погода.


На территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдет снег, на юге, юго-востоке республики сильный снег. Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра, в северной части сильная метель и шквалистый ветер, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Акмолинской, Палодарской, Карагандинской областях ожидается метель, местами сильная, ветер 15-20, порывы 25, местами 30 м/с.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20, ночью порывы 25, местами более 30 м/с.

В Кызылординской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами метель, ветер 15-20, в Восточно-Казахстанской области порывы 23-28 м/с.

В Актюбинской области ночью местами ветер 15-20 м/с.

В Алматинской области местами туман, гололед, ветер 17-22 м/с.

В Алматы днем -6°, облачно, снег.

В Астане днем -20°, преимущественно облачно, слабый снег.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: total.kz.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...