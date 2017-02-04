4 февраля на территории Казахстана ожидается снежная погода
4 февраля 2017, 06:00
На территории республики сохраняется неустойчивая погода.
На территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдет снег, на юге, юго-востоке республики сильный снег. Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра, в северной части сильная метель и шквалистый ветер, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
В Акмолинской, Палодарской, Карагандинской областях ожидается метель, местами сильная, ветер 15-20, порывы 25, местами 30 м/с.
В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20, ночью порывы 25, местами более 30 м/с.
В Кызылординской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами метель, ветер 15-20, в Восточно-Казахстанской области порывы 23-28 м/с.
В Актюбинской области ночью местами ветер 15-20 м/с.
В Алматинской области местами туман, гололед, ветер 17-22 м/с.
В Алматы днем -6°, облачно, снег.
В Астане днем -20°, преимущественно облачно, слабый снег.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: total.kz.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4842606-cce0e457eb56717e98994cee7ad32a73
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...