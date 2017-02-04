Депутат Госдумы осудил высказывания о территориальных претензиях к Казахстану

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ) заявил, что осуждает необоснованные высказывания о территориальных претензиях к Казахстану , сообщает , сообщает РИА Новости





"В связи с выступлением одного из депутатов по поводу Казахстана, который на круглом столе в Госдуме заявил, что, по его мнению, Россия вернет все земли, ранее входившие в Российскую империю… могу утверждать следующее, что мы, естественно, не можем контролировать каждого депутата… Но, как председатель комитета по делам СНГ, я совершенно точно осуждаю данное выступление и вынужден был об этом сказать и на самом круглом столе", — сообщил Калашников.





Он отметил, что одним из свидетельств дружеских отношений РФ с Казахстаном является тот факт, что первый официальный визит Вячеслава Володина в должности председателя Госдумы состоялся именно в эту страну.





"Мы считаем, что это свидетельствует об уровне наших отношений, о том, что наши границы уже незыблемы и согласованы, о том, что у нас есть договор о сотрудничестве, о том, что евразийское сотрудничество было инициировано президентом Казахстана и всячески поддерживалось всеми", — добавил парламентарий.





Калашников подчеркнул, что если проблемы возникают, то их надо решать в конструктивном ключе, как это было на переговорах Володина в Казахстане. "Например, мы говорили о том, что не урегулирован вопрос об обслуживании медицинском российских граждан и предпринимателей, имеющих вид на жительство и проживающих постоянно в Казахстане", — пояснил депутат.





Глава комитета Госдумы отметил, что "необоснованные, немотивированные эмоциональные выступления только вредят нашим соотечественникам".





Напомним, ранее СМИ опубликовали речь депутата Госдумы от партии ЛДПР Павла Шперова о пересмотре границ. В его словах звучали территориальные претензии к Казахстану. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил , что в Госдуме никогда не звучала идея о пересмотре границ России и Казахстана. Он отметил, что Казахстан — братское для России государство, ближайший партнер по Евразийскому экономическому союзу, а также политической, торгово-экономической и гуманитарной сферам. "Между нашими странами не может и не должно возникать никакого напряжения, тем более по такому надуманному и необоснованному поводу", — подчеркнул Слуцкий.





Точку в разговорах о пересмотре границ поставило Министерство иностранных дел РФ. Выступать с изложением официальной позиции по вопросам внешней политики РФ могут только Президент России, Председатель Правительства России, отметили в МИД РФ.





"Основы современного взаимодействия с нашим стратегическим партнером и союзником по ОДКБ - Казахстаном - были заложены еще 25 мая 1992 г. в Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Они нашли дальнейшее развитие в подписанном 11 ноября 2013 г. Договоре между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в XXI веке", - говорится в официальном заявлении МИД РФ.



