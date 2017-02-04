Эксперт: Кадровая рокировка, возможно, Тасмагамбетову на пользу

Известный политолог и директор "Группы оценки рисков" Досым Сатпаев на своей странице в Facebook прокомментировал назначение Имангали Тасмагамбетова на должность посла Казахстана в России , передает Zakon.kz





Сатпаев отметил, что у Тасмагамбетова еще не было дипломатического опыта.





"Очередной дебют, как с должностью министра обороны несколько лет назад. А так в принципе уже все протестировал", - написал политолог.





По его словам, если сравнивать нынешнее назначение Тасмагамбетова с той позицией вице-премьера, которую он оставляет, то эта кадровая рокировка, возможно, ему на пользу.





"Вместо мальчика для битья в роли вице-премьера (тем более после решения президента перевесить всю ответственность за социально-экономическую политику на правительство), лучше быть глазами и ушами Президента у северного соседа. К тому же хорошая возможность переждать очередную бурю внутри элиты. Судя по всему, последние аресты внутри нее, были еще цветочками. Нервозность нарастает. Многих чиновников наверное напрягло желание президента найти "пятую колонну" в структурах государственной власти, а также решение создать специальную комиссию для рассмотрения фактов преступного и халатного отношения к государственным средствам", - написал он.





Напомним, 3 февраля указом Президента Имангали Тасмагамбетов был снят с должности заместителя Премьер-Министра РК и назначен на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Казахстана в России.





заявлении по итогам расширенного заседания правительства Назарбаев объявил о своем решении назначить Тасмагамбетова на должность посла.





"Я назначил послом Казахстана в Москве Имангали Тасмагамбетова, который многие годы работал рядом со мной. При этом было учтено его личное пожелание - поработать на этой позиции в Москве. Я думаю, что это хорошее решение, потому что Москва это наш основной партнер, близкий сосед и союзник. Там должен быть человек солидный, знающий обстановку как в Казахстане так и в России. Думаю все это будет во благо наших дел и нашей страны", - сказал Назарбаев.



