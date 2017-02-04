СМИ узнали о блокировании дочерью Трампа указа об отмене защиты ЛГБТ-сообщества

20 января сразу же после вступления в должность 45-го президента США Дональда Трампа с сайта Белого дома исчезли страницы, посвященные, ряду тем, в том числе, правам ЛГБТ-сообщества.

Дочь Дональда Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер помогли заблокировать проект указа президента США, который отменял программу бывшего главы государства Барака Обамы по защите от дискриминации представителей ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.





Кушнер, занимающий должность старшего советника президента, и его жена, по информации издания, добились, чтобы проект распоряжения об отмене указа Обамы 2014 года, который запрещал дискриминацию в отношении геев и лесбиянок на рабочем месте, не попал на стол к главе Белого дома.





Кроме того, благодаря Иванке Трамп и Джареду Кушнеру Белый дом 31 января опубликовал заявление, в котором говорилось, что Трамп намерен защищать права всех американцев, в том числе представителей ЛГБТ-сообщества. «Указ, подписанный в 2014 году, который защищает работников от дискриминации на рабочем месте на почве ЛГБТ, по указанию президента Дональда Трампа останется без изменений», — говорилось в документе.





В Белом доме заявили Politico, что речь шла о черновике, который содержал «некоторые идеи», однако не обязательно должен был совпасть со взглядами Трампа. При этом издание отмечает, что к разработке проекта указа был причастен вице-президент Майк Пенс, известный своим консерватизмом.





20 января сразу же после вступления в должность 45-го президента США Дональда Трампа с сайта Белого дома исчезли страницы, посвященные, ряду тем, в том числе, правам ЛГБТ-сообщества.





При бывшем президенте Бараке Обаме заключение однополых браков было признано конституционным правом гражданина. В июне 2015-го Верховный суд страны постановил легализовать регистрацию гей-союзов на всей территории США. Ранее признание однополых союзов находилось не в федеральной юрисдикции, а в ведении правительства каждого из штатов.





В марте прошлого года в Белом доме впервые приступила к работе посланник по правам ЛГБТ трансгендер Раффи Фридман-Гарспен. В 2015 году она оказалась первым сотрудником Белого дома, открыто признавшимся в смене пола.







