Белый дом согласился со словами постпреда США при ООН о Крыме

Никки Хейли на своем первом публичном выступлении в ООН заявила, что касающиеся Крыма санкции не будут сняты, пока Россия не вернет Киеву контроль над этой территорией.

Белый дом подтвердил, что позиция постпреда США при ООН Никки Хейли о ситуации с санкциями против России соответствует позиции администрации президента США. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер , сообщает , сообщает РБК





«В отношении к санкциям: я думаю, что постпред Хейли очень ясно выразила наши опасения по ситуации с оккупацией Крыма Россией», — ответил Спайсер на вопрос о том, входит ли в планы администрации президента США, сохранять санкции против России или вводить новые.





Кроме того, Спайсер вновь заметил, что решение Минфина США по ФСБ России, это «рутинное уточнение», а не послабление санкций.





Накануне, 3 февраля, Хейли на своем первом публичном выступлении в ООН осудила обострение ситуации на Донбассе. Кроме того, она обозначила Крым как «еще одну часть Украины, страдающую от агрессивных действий России». Она заявила, что касающиеся Крыма санкции не будут сняты, пока Россия не вернет Киеву контроль над этой территорией.



