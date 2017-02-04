В Колумбии юноша арестован по подозрению как минимум в 30 убийствах
4 февраля 2017, 07:39
Убивать он начал с 12 лет.
Семнадцатилетний молодой человек задержан правоохранительными органами Колумбии по подозрению в совершении не менее 30 убийств в городе Кали, сообщает РИА Новости.
"Подросток по прозвищу Малыш Боб совершил около 30 убийств, включая двойное убийство в торговом центре на юге города, которое попало на камеры видеонаблюдения", — приводит радио Blu заявление командующего полицией Кали Уго Касаса.
Убийства были совершены подростком в течение нескольких лет. По данным следствия, он входил в состав одной из банд Кали, а затем сам создал свою преступную группировку. Убивать он начал с 12 лет.
Несмотря на тяжесть совершенных преступлений, убийца, скорее всего, отделается минимальным наказанием вместо пожизненного заключения. По закону Колумбии, максимальный срок для несовершеннолетних составляет восемь лет тюрьмы.
Фото: РИА Новости. Дмитрий Знаменский.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4842612-e71285f2905c9962ad5df3ecb6ff3145
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...