Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Колумбии юноша арестован по подозрению как минимум в 30 убийствах

4 февраля 2017, 07:39

Убивать он начал с 12 лет.


Семнадцатилетний молодой человек задержан правоохранительными органами Колумбии по подозрению в совершении не менее 30 убийств в городе Кали, сообщает РИА Новости.

"Подросток по прозвищу Малыш Боб совершил около 30 убийств, включая двойное убийство в торговом центре на юге города, которое попало на камеры видеонаблюдения", — приводит радио Blu заявление командующего полицией Кали Уго Касаса.

Убийства были совершены подростком в течение нескольких лет. По данным следствия, он входил в состав одной из банд Кали, а затем сам создал свою преступную группировку. Убивать он начал с 12 лет.

Несмотря на тяжесть совершенных преступлений, убийца, скорее всего, отделается минимальным наказанием вместо пожизненного заключения. По закону Колумбии, максимальный срок для несовершеннолетних составляет восемь лет тюрьмы.

Фото: РИА Новости. Дмитрий Знаменский.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...