Назван следующий соперник Головкина после Джейкобса

4 февраля 2017, 07:53

Казахстанскому боксеру предстоит провести обязательную защиту своих титулов в бою с багамским боксером Туреано Джонсоном.


Как информирует WorldBoxingNews.net со ссылкой на свои источники, победителю боя Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) — Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО) предстоит провести обязательную защиту своих титулов в бою с багамским боксером Туреано Джонсоном (19-1, 13 КО).

Издание отмечает, что в таком случае запланированный на сентябрь бой с мексиканцем Саулем Альваресом «Канело» (48-1-1, 34 КО) придется отложить на более поздний срок, поскольку если Головкин в случае победы над Джейкобсом откажется от боя с Джонсоном, его могут лишить одного из поясов.

— Мы рассчитываем, что победитель боя Головкин — Джейкобс затем проведет обязательную защиту титула IBF, — отмечает глава IBF Линдси Такер.

Впрочем, даже при таком раскладе Головкин может избежать боя с Джонсоном: ему нужно согласиться на бой с обладателем пояса WBO британцем Билли Джо Сондерсом (24-0, 12 КО), которому в таком случае будет отдан приоритет.

Отметим, что с IBF уже был подобный прецедент: после победы Тайсона Фьюри над Владимиром Кличко в ноябре 2015 года организация приняла решение лишить британца чемпионского титула, поскольку тот отказался провести обязательную защиту в бою с Вячеславом Глазковым.

Источник: Sports.kz.

Фото: sports.kz.

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